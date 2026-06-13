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Макдэвид посетил матч Канады с Боснией и Герцеговиной на чемпионате мира-2026

Канадский нападающий команды НХЛ «Эдмонтон» Коннор Макдэвид присутствовал на матче между сборными Канады и Боснии и Герцеговины на чемпионате мира по футболу.

Канадский нападающий команды НХЛ «Эдмонтон» Коннор Макдэвид присутствовал на матче между сборными Канады и Боснии и Герцеговины на чемпионате мира по футболу.

Игра прошла 12 июня на стадионе BMO Field в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Как сообщает RMNB, 29-летний Макдэвид наблюдал за матчем в VIP-ложе с бокалом вина.

Также на матче были замечены актеры Райан Рейнольдс и Майк Майерс. Перед началом игры гимн Канады исполнила обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт. Всего матч посетили 43 002 зрителя.

На групповом турнире домашнего чемпионата мира-2026 Канада также сыграет с Катаром (19 июня) и Швейцарией (24 июня).

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