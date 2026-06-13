Лига наций. Китай сыграет с Японией, Бразилия встретится с Сербией, Канада против США и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
13 июня.
Линьи, Китай.
Китай — Япония — 11.30.
Куба — Словения — 15.00.
Бразилиа, Бразилия.
Бразилия — Сербия — 17.00.
Болгария — Аргентина — 21.30.
Оттава, Канада.
Канада — США — 23.00.
Турция — Италия — 2.30 (14 июня).
Турнирное положение: США — 2 победы — 0 поражений (6 очков), Сербия — 2−0 (6), Бразилия — 2−0 (6), Украина — 2−1 (6), Япония — 2−0 (5), Словения — 2−0 (4), Польша — 1−2 (5), Италия — 1−1 (4), Канада — 1−1 (4), Болгария — 1−1 (3), Турция — 1−1 (3), Бельгия — 1−2 (3), Иран — 1−2 (3), Франция — 1−2 (2), Германия — 1−2 (2), Китай — 0−2 (1), Аргентина — 0−2 (0), Куба — 0−2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.