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Лига наций. Китай сыграет с Японией, Бразилия встретится с Сербией, Канада против США и другие матчи

13 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

13 июня.

Линьи, Китай.

Китай — Япония — 11.30.

Куба — Словения — 15.00.

Бразилиа, Бразилия.

Бразилия — Сербия — 17.00.

Болгария — Аргентина — 21.30.

Оттава, Канада.

Канада — США — 23.00.

Турция — Италия — 2.30 (14 июня).

Турнирное положение: США — 2 победы — 0 поражений (6 очков), Сербия — 2−0 (6), Бразилия — 2−0 (6), Украина — 2−1 (6), Япония — 2−0 (5), Словения — 2−0 (4), Польша — 1−2 (5), Италия — 1−1 (4), Канада — 1−1 (4), Болгария — 1−1 (3), Турция — 1−1 (3), Бельгия — 1−2 (3), Иран — 1−2 (3), Франция — 1−2 (2), Германия — 1−2 (2), Китай — 0−2 (1), Аргентина — 0−2 (0), Куба — 0−2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.