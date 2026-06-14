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Лига наций. Болгария сыграет с Сербией, Бразилия встретится с Аргентиной, США против Италии и другие матчи

14 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

14 июня.

Линьи, Китай.

Украина — Польша — 8.00.

Китай — Куба — 11.30.

Словения — Япония — 15.00.

Бразилиа, Бразилия.

Бельгия — Иран — 17.00.

Болгария — Сербия — 20.30.

Бразилия — Аргентина — 0.00 (15 июня).

Оттава, Канада.

Германия — Франция — 18.00.

Канада — Турция — 21.30.

США — Италия — 01.00 (15 июня).

Турнирное положение: Бразилия — 3 победы — 0 поражений (9 очков), Япония — 3−0 (8), Словения — 3−0 (6), США — 2−0 (6), Болгария — 2−1 (6), Украина — 2−1 (6), Сербия — 2−1 (6), Польша — 1−2 (5), Италия — 1−1 (4), Канада — 1−1 (4), Турция — 1−1 (3), Бельгия — 1−2 (3), Иран — 1−2 (3), Франция — 1−2 (2), Германия — 1−2 (2), Китай — 0−3 (1), Куба — 0−3 (1), Аргентина — 0−3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.