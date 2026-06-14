Гаити — Шотландия: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу

Сборные Гаити и Шотландии сыграют в матче группы C чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 14 июня. Игра состоится на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч Гаити — Шотландия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.