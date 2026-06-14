Андронова внесли в базу «Миротворца»

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец», который публикует личные данные людей, сообщает ТАСС.
Вместе с ним в список внесены двукратные чемпионы мира Виталий Прошкин и Константин Корнеев. Всем троим вменяется «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка специальной военной операции в связи с участием в благотворительном матче в Твери.
36-летний Андронов — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019). Во время игры за ЦСКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).
В России «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован. Он нелегально собирает и публикует персональные данные журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс либо по иным причинам вызвали неприязнь авторов ресурса.
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