Андронова внесли в базу «Миротворца»

Вместе с ним в список внесены двукратные чемпионы мира Виталий Прошкин и Константин Корнеев. Всем троим вменяется «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка специальной военной операции в связи с участием в благотворительном матче в Твери.