Тренер сборной Катара Лопетеги: «Я был очень горд после матча с командой Швейцарии»

«Я был очень горд сегодня… нашим менталитетом, дисциплиной, которую показали игроки. У нас был свой план, и нам нужно было его выполнить. Иногда нам немного везло, но нужно верить и хотеть иметь эту веру и немного удачи в жизни и в футболе», — цитирует испанского специалиста AP.