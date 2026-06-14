Тренер сборной Катара Лопетеги: «Я был очень горд после матча с командой Швейцарии»

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал ничью со сборной Швейцарии (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«Я был очень горд сегодня… нашим менталитетом, дисциплиной, которую показали игроки. У нас был свой план, и нам нужно было его выполнить. Иногда нам немного везло, но нужно верить и хотеть иметь эту веру и немного удачи в жизни и в футболе», — цитирует испанского специалиста AP.
Катар с одним очком занимает третье место в группе B. 19 июня команда сыграет с Канадой.
Якин поплатился за ненужную осторожность: Катар лишил Швейцарию победы, хотя весь матч проигрывал.
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