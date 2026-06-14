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Шон О’Мэлли — Айманн Захаби: дата и время боя UFC в Белом доме

Шон О’Мэлли и Айманн Захаби проведут бой в соглавном событии UFC в Белом доме.

Источник: Спорт-Экспресс

Американец Шон О’Мэлли и канадец Айманн Захаби проведут бой в легчайшем весе в основном карде турнира UFC Freedom 250.

15 июн 05:00 ММА: UFC О’Мэлли — Захаби.

Дата и время боя Шон О’Мэлли vs. Айманн Захаби на UFC Freedom 250.

Турнир UFC Freedom 250 пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Начало главного карда — в 03.00 по московскому времени. Бой О’Мэлли и Захаби ожидается около 05.00 мск.

31-летний О’Мэлли имеет в профессиональных ММА 19 побед, 3 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. В предыдущем поединке американец победил китайца Сун Ядуна решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

38-летний Захаби на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В последнем бою канадец выиграл у эквадорца Марлона Веры раздельным решением судей на турнире UFC Fight Night в Ванкувере.

Где смотреть бой О’Мэлли против Захаби и турнир UFC Freedom 250.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Freedom 250 в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец» и matchtv.ru и «Кинопоиск». На сайте «Матч ТВ» начало эфира запланировано на 03.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя О’Мэлли — Захаби и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC Freedom 250 — титульный бой в легком весе между испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии бразилец Алекс Перейра встретится с французом Сирилом Ганом в бою за временный титул UFC в тяжелом весе.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео.

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