Скира: «Рома» заинтересована в Пулишиче

По данным источника, 27-летний футболист уже несколько месяцев ждет предложения о продлении контракта, и его агенты уже провели переговоры с главным тренером «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, а также получили запросы от клубов Премьер-лиги и МЛС.