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Джака после матча с Катаром: «Каждая ничья воспринимается как поражение»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с Катаром (1:1) на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с Катаром (1:1) на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Каждая ничья воспринимается как поражение. Мы должны смотреть на себя. Сегодняшней игры было недостаточно, чтобы победить», — цитирует 33-летнего футболиста AP.

Швейцария с одним очком занимает первое место в таблице группы B ЧМ-2026. В ночь на 19 июня она сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Якин поплатился за ненужную осторожность: Катар лишил Швейцарию победы, хотя весь матч проигрывал.

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