Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче чемпионата мира

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.
14 июн 01:00 Бразилия — Марокко 1:1.
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Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.
Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.
14 июн 01:00 Бразилия — Марокко 1:1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.