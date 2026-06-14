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Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче чемпионата мира

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

14 июн 01:00 Бразилия — Марокко 1:1.

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