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Бразилия впервые не победила в матче с голом Винисиуса

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор сравнял счет на 32-й минуте. Он не изменился до конца игры.

Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.

Как сообщает ФИФА, это первый матч, в котором 25-летний Винисиус Жуниор забил за Бразилию, но это не принесло сборной победу. Все предыдущие восемь случаев, когда он отмечался голом, помогали бразильцам добиться успеха.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия 20 июня сыграет с Гаити.

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