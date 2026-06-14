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Дуглас Сантос стал лучшим игроком сборной Бразилии в матче с Марокко по версии Flashscore

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос получил высокую оценку от статистического ресурса Flashscore за матч с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос получил высокую оценку от статистического ресурса Flashscore за матч с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Flashscore оценил игру 32-летнего футболиста на 7,3 балла — это самый высокий показатель в сборной Бразилии.

Другой ресурс Sofascore, поставил защитнику оценку в 7,2 балла. Его партнеры по команде Маркиньос и Винисиус Жуниор получили 7,3 и 8 баллов соответственно.

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