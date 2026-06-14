Винисиус после ничьей с Марокко: «Сборная Бразилии должна лучше двигаться»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«Мы начали с очень плохой ноты. Безусловно, нам нужно было дольше удерживать мяч. Мы должны лучше двигаться», — цитирует футболиста AP.
25-летний нападающий сравнял счет и был признан лучшим игроком матча.
Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.
Бразилия с одним очком занимает первое место в таблице группы С ЧМ-2026. 20 июня она сыграет с Гаити.
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