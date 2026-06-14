Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винисиус после ничьей с Марокко: «Сборная Бразилии должна лучше двигаться»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы начали с очень плохой ноты. Безусловно, нам нужно было дольше удерживать мяч. Мы должны лучше двигаться», — цитирует футболиста AP.

25-летний нападающий сравнял счет и был признан лучшим игроком матча.

Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.

Бразилия с одним очком занимает первое место в таблице группы С ЧМ-2026. 20 июня она сыграет с Гаити.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.