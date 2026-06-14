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Австралия — Турция: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу

Австралия и Турция сыграют на чемпионате мира по футболу 14 июня.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Австралии и Турции сыграют в матче группы D чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 14 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени. Матч Австралия — Турция можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

14 июн 07:00 Австралия — Турция _:_

Австралия и Турция впервые сыграют друг с другом на чемпионате мира. Обе команды попали в группу D, где также выступают сборные США и Парагвая. Во втором туре австралийцы встретятся с США, а турецкая команда сыграет с Парагваем.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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