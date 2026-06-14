Австралия — Турция: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу

Сборные Австралии и Турции сыграют в матче группы D чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 14 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 07.00 по московскому времени. Матч Австралия — Турция можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.