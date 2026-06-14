«Миннесота» проиграла «Лас-Вегасу» в женской НБА, у Косу два подбора

«Лас-Вегас» на своем паркете победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:97.
Самым результативным игроком встречи стала защитник «Миннесоты» Оливия Майлс — у ее 29 очков.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу отметилась двумя подборами.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Лас-Вегас» — «Миннесота» — 100:97 (32:21, 25:30, 21:20, 22:26).
Л: Уилсон (24 очка + 10 подборов), Грэй (23), Янг (16 + 10 передач).
М: Майлс (29), Ховард (22), Макбрайд (19).
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