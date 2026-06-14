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Анчелотти после игры Бразилия — Марокко: «По первому матчу не определяют, выиграешь ли ты чемпионат мира»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы не сыграли хорошо: несколько проблем, очень несбалансированная команда, мы много теряли мяч, и я думаю, что нам нужно стать лучше в этом смысле. Мы прибавили после перерыва после нескольких замен, но не смогли взломать низкий блок Марокко. Я не разочарован этим результатом, но и не удовлетворен. По первому матчу не определяют, выиграешь ли ты чемпионат мира», — цитирует итальянского специалиста Reuters.

20 июня Бразилия сыграет с Гаити.

Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.

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