Анчелотти после игры Бразилия — Марокко: «По первому матчу не определяют, выиграешь ли ты чемпионат мира»

«Мы не сыграли хорошо: несколько проблем, очень несбалансированная команда, мы много теряли мяч, и я думаю, что нам нужно стать лучше в этом смысле. Мы прибавили после перерыва после нескольких замен, но не смогли взломать низкий блок Марокко. Я не разочарован этим результатом, но и не удовлетворен. По первому матчу не определяют, выиграешь ли ты чемпионат мира», — цитирует итальянского специалиста Reuters.