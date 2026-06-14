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Прошла финальная битва взглядов Топурии и Гейджи перед турниром UFC в Белом доме

Состоялась финальная битва взглядов испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии и американца Джастина Гейджи перед их поединком на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

Состоялась финальная битва взглядов испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии и американца Джастина Гейджи перед их поединком на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

29-летний Топурия во время битвы взглядов что-то сказал 37-летнему Гейджи, американец ничего не ответил.

Спортсмены проведут титульный бой в легком весе. Он ожидается около 06.00 мск 15 июня.

У Топурии 17 побед без поражений, Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел пять поражений.

15 июн 06:00 ММА: UFC Топурия — Гейджи.

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