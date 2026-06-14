Во время матча Катар — Швейцария произошел технический сбой при проверке офсайда

Во время матча первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Катар — Швейцария произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось своевременно сгенерировать анимацию положения «вне игры» перед назначением пенальти в ворота Катара на 14-й минуте, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Проблема была быстро устранена.
Сбой не повлиял на работу ВАР. Линии, использованные ВАР для проверки расположения соответствующих игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении «вне игры» ни в одном из двух эпизодов, непосредственно предшествовавших назначению пенальти.
Пенальти на 17-й минуте реализовал Бриль Эмболо. Игра завершилась со счетом 1:1.
Якин поплатился за ненужную осторожность: Катар лишил Швейцарию победы, хотя весь матч проигрывал.
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