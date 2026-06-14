Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время матча Катар — Швейцария произошел технический сбой при проверке офсайда

Во время матча первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Катар — Швейцария произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось своевременно сгенерировать анимацию положения «вне игры» перед назначением пенальти в ворота Катара на 14-й минуте, сообщает Международная федерация футбола.

Во время матча первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Катар — Швейцария произошел кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось своевременно сгенерировать анимацию положения «вне игры» перед назначением пенальти в ворота Катара на 14-й минуте, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Проблема была быстро устранена.

Сбой не повлиял на работу ВАР. Линии, использованные ВАР для проверки расположения соответствующих игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении «вне игры» ни в одном из двух эпизодов, непосредственно предшествовавших назначению пенальти.

Пенальти на 17-й минуте реализовал Бриль Эмболо. Игра завершилась со счетом 1:1.

Якин поплатился за ненужную осторожность: Катар лишил Швейцарию победы, хотя весь матч проигрывал.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.