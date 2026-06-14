Во время матча Катар — Швейцария произошел технический сбой при проверке офсайда

Сбой не повлиял на работу ВАР. Линии, использованные ВАР для проверки расположения соответствующих игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении «вне игры» ни в одном из двух эпизодов, непосредственно предшествовавших назначению пенальти.