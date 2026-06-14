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Марокко не может выиграть на чемпионатах мира три матча подряд

Сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Команда не одержала ни одной победы в последних трех матчах чемпионатов мира по футболу. Последняя более длительная безвыигрышная серия команды длилась четыре игры — с 15 июня 2018 года по 23 ноября 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Марокко проиграла в матче за третье место Хорватии (1:2), а в полуфинале — Франции (0:2).

Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.

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