Полузащитник сборной Марокко Эль Мурабет: «Ничья — хороший результат против Бразилии»

«Это хороший результат против Бразилии, теперь мы сосредоточимся на том, что будет дальше. Это был эмоциональный матч — игра на чемпионате мира была мечтой детства, но как только ты выходишь на поле, нужно сохранять концентрацию и выкладываться на все сто. Мы знаем, что могли забить еще несколько голов, и нам нужно использовать это как мотивацию для следующих матчей», — цитирует 20-летнего футболиста сайт ФИФА.