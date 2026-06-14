Полузащитник сборной Марокко Эль Мурабет: «Ничья — хороший результат против Бразилии»

Полузащитник сборной Марокко Самир Эль Мурабет прокомментировал ничью с Бразилией (1:1) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«Это хороший результат против Бразилии, теперь мы сосредоточимся на том, что будет дальше. Это был эмоциональный матч — игра на чемпионате мира была мечтой детства, но как только ты выходишь на поле, нужно сохранять концентрацию и выкладываться на все сто. Мы знаем, что могли забить еще несколько голов, и нам нужно использовать это как мотивацию для следующих матчей», — цитирует 20-летнего футболиста сайт ФИФА.
Во втором туре 20 июня Марокко сыграет с Шотландией.
Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену.
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