Шотландия победила Гаити на чемпионате мира, Макгинн забил единственный гол

Сборная Шотландии в американском Фоксборо победила сборную Гаити в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.
14 июн 04:00 Гаити — Шотландия 0:1.
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Сборная Шотландии в американском Фоксборо победила сборную Гаити в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.
Сборная Шотландии в американском Фоксборо победила сборную Гаити в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.
14 июн 04:00 Гаити — Шотландия 0:1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.