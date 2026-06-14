В серии за выход в плей-офф четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и Team Vitality — обе команды идут 2−1. Победитель Bo3 с результатом 3−1 выходит в плей-офф на Lanxess Arena; проигравший опустится к 2−2. Начало — в 18.30 по московскому времени. Vitality во главе с ZywOo остается главным фаворитом турнира, хотя ранее на стадии неожиданно уступила 9z; накануне чемпион реабилитировался, обыграв MOUZ (2:1). BetBoom же провела яркий мейджор, но в прошлом матче была переиграна набравшей форму FURIA. Команде Boombl4 предстоит труднейшее испытание. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
BetBoom — Vitality: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
В серии за выход в плей-офф четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются BetBoom и Team Vitality — обе команды идут 2−1.