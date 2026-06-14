Одна из центральных серий четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Natus Vincere против Team Falcons, обе команды идут 2−1. Победитель Bo3 с результатом 3−1 выходит в плей-офф на Lanxess Arena; проигравший опустится к 2−2. Начало — в 21.00 по московскому времени. NaVi набрала ход после победы над The MongolZ и стремится в плей-офф, опираясь на статус одной из лучших команд сезона. Falcons под руководством karrigan накануне переиграли Monte и тоже сохраняют отличные шансы. Встреча двух грандов обещает быть напряженной. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
NaVi — Falcons: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Одна из центральных серий четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Natus Vincere против Team Falcons, обе команды идут 2−1.