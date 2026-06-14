NaVi и Falcons: прогноз и ставка на серию за выход на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Falcons 14 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 за выход в плей-офф, и пара получается на редкость равной. NaVi — одна из лучших команд сезона (чемпион ESL Pro League S23 и IEM Atlanta) и набрала ход после победы над The MongolZ. Falcons под руководством karrigan обладают звездным составом и накануне прошли Monte, хотя по ходу турнира были нестабильны. Два примерно равных гранда в серии с такой ценой ошибки вполне могут устроить битву до решающей третьей карты, поэтому берем тотал карт.
Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.