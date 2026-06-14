Vitality — фаворит в серии за выход против BetBoom на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч BetBoom — Vitality 14 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 за выход в плей-офф: обе команды идут 2−1. Фаворитом остается Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире и накануне реабилитировалась против MOUZ. Правда, ранее на стадии Vitality неожиданно уступила 9z и выглядела уязвимо, так что BetBoom попытается этим воспользоваться. И все же по уровню исполнителей чемпион предпочтительнее, поэтому в серии ставим на победу Vitality.
Рекомендуемая ставка: победа Vitality в серии.