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Vitality — фаворит в серии за выход против BetBoom на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч BetBoom — Vitality 14 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч BetBoom — Vitality 14 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 за выход в плей-офф: обе команды идут 2−1. Фаворитом остается Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире и накануне реабилитировалась против MOUZ. Правда, ранее на стадии Vitality неожиданно уступила 9z и выглядела уязвимо, так что BetBoom попытается этим воспользоваться. И все же по уровню исполнителей чемпион предпочтительнее, поэтому в серии ставим на победу Vitality.

Рекомендуемая ставка: победа Vitality в серии.