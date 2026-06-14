«Критериум Дофине». 8-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 120,1 км с четырьмя категорийными подъемами

«Критериум Дофине».
7-й этап.
Бофор — Плато де Солезон, Франция.
120,1 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа).
1. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 25.59,09.
2. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,42.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,49.
4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 1,06.
5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,33.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,54.
7. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek) — 1,59.
8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar Team) — 2,17.
9. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) — 2,33.
10. Хосе Феликс Парра (Испания, Caja Rural — Seguros RGA) — 3,02.