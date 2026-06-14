Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Критериум Дофине». 8-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 120,1 км с четырьмя категорийными подъемами

14 июня пройдет заключительный восьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

7-й этап.

Бофор — Плато де Солезон, Франция.

120,1 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:30 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа).

1. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 25.59,09.

2. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,42.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,49.

4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 1,06.

5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,33.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,54.

7. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek) — 1,59.

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar Team) — 2,17.

9. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) — 2,33.

10. Хосе Феликс Парра (Испания, Caja Rural — Seguros RGA) — 3,02.