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Российский велогонщик Власов занял второе место на Гран‑при Аргау

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Red Bull — BORA — Hansgrohe, занял второе место на Гран‑при кантона Аргау (Швейцария).

Источник: Спортс‘’

Гонка прошла 14 июня.

Гран‑при кантона Аргау.

Лойггерн, Швейцария.

173,8 км.

Профиль/Карта.

1. Лиам Слок (Бельгия, Lotto Intermarché) — 4.15,24.

2. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — то же время.

3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 0,01.

4. Тибо Нис (Бельгия, Lidl — Trek) — 0,03.

5. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).

6. Ярно Видар (Бельгия, Lotto Intermarché).

7. Диего Улисси (Италия, XDS Astana Team).

8. Лукас Неруркар (Великобритания, EF Education — EasyPost).

9. Мауро Шмид (Швейцария, Team Jayco AlUla).

10. Марсель Кампруби (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).