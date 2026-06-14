Российский велогонщик Власов занял второе место на Гран‑при Аргау

Гонка прошла 14 июня.
Гран‑при кантона Аргау.
Лойггерн, Швейцария.
173,8 км.
Профиль/Карта.
1. Лиам Слок (Бельгия, Lotto Intermarché) — 4.15,24.
2. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — то же время.
3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 0,01.
4. Тибо Нис (Бельгия, Lidl — Trek) — 0,03.
5. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).
6. Ярно Видар (Бельгия, Lotto Intermarché).
7. Диего Улисси (Италия, XDS Astana Team).
8. Лукас Неруркар (Великобритания, EF Education — EasyPost).
9. Мауро Шмид (Швейцария, Team Jayco AlUla).
10. Марсель Кампруби (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).