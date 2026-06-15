Falcons обыграла NaVi и пробилась в плей-офф IEM Cologne Major 2026

Team Falcons под руководством karrigan победила в центральном матче четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026, обыграв Natus Vincere со счетом 2:1 и с результатом 3−1 пробившись в плей-офф на Lanxess Arena. Звездный состав Falcons дожал именитого соперника в трехкарточной серии. Для NaVi (2−2) поражение стало болезненным, но не фатальным: украинцев ждет решающий матч за последнюю путевку в плей-офф. Falcons же продолжает мейджор в числе сильнейших.