UFC в Белом доме: прямой эфир, видеотрансляция онлайн, время начала боев

Турнир UFC Белый дом будет проведен в ночь на понедельник, 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Событие приурочено к 250-летию независимости США, первый бой начнется в 3.00 по московскому времени.
В прямом эфире турнир будут показывать онлайн-платформы UFC Fight Pass и «Кинопоиск», а также канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре ММА и в разделе UFC на нашем сайте.
Кард турнира возглавит поединок Илии Топурии (Грузия) и Джастина Гейджи (США), на кону — титул чемпиона в легком весе. В соглавном поединке встретятся бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган, они сразятся за временный пояс чемпиона в тяжелом весе.