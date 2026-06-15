Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В стартовом составе Нидерландов на матч с Японией не оказалось ни одного игрока из национального чемпионата

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, впервые в истории сборная Нидерландов выставила на матч чемпионата мира стартовый состав, в котором не было ни одного игрока из национального чемпионата.

Голы у Нидерландов забили Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм»), им ассистировал Райан Гравенберх («Ливерпуль»).

Нидерланды и Япония выдали роскошный тайм с четырьмя голами. «Самураи» спаслись в концовке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.