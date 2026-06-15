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Скира: «Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария» заинтересованы в Буадди из «Лилля»

«Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария» изучают возможность подписания полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Айюба Буадди, сообщил инсайдер Николо Скира.

«Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария» изучают возможность подписания полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Айюба Буадди, сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, «Лилль» просит за 18-летнего футболиста около 75 миллионов евро. Однако эта сумма могла вырасти после того, как полузащитник проявил себя в матче чемпионата мира-2026 против Бразилии (1:1).

Буадди играет за «Лилль» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах футболист не отметился результативными действиями. За сборную у него четыре матча без голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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