Илия Топурия — Джастин Гейджи: онлайн-трансляция боя UFC в Белом доме

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и Джастин Гейджи из США проведут титульный поединок в легком весе на UFC в Белом доме в ночь на 15 июня.
В прямом эфире трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени. Начало боя Топурия — Гейджи — в 6.00 мск.
15 июн 06:00 ММА: UFC Топурия — Гейджи.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Топурия — Гейджи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.
29-летний Топурия имеет в профессиональных ММА 17 побед и 0 поражений. 37-летний Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.