Тренер сборной Японии Мориясу: «Я разочарован тем, что нам не удалось победить Нидерланды»

«Я разочарован тем, что нам не удалось победить, но, даже когда мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и мужественно сражались вместе как команда. Хотя заработать всего одно очко немного обидно, мы добились результата благодаря нашим коллективным усилиям. Мы терпеливо оборонялись, а затем старались действовать более агрессивно в атаке. Игроки выполнили то, что мы планировали и к чему готовились», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.