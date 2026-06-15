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Тренер сборной Японии Мориясу: «Я разочарован тем, что нам не удалось победить Нидерланды»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я разочарован тем, что нам не удалось победить, но, даже когда мы дважды уступали в счете, игроки не сдавались и мужественно сражались вместе как команда. Хотя заработать всего одно очко немного обидно, мы добились результата благодаря нашим коллективным усилиям. Мы терпеливо оборонялись, а затем старались действовать более агрессивно в атаке. Игроки выполнили то, что мы планировали и к чему готовились», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

21 июня Япония во втором туре групповой стадии сыграет с Тунисом.

Нидерланды и Япония выдали роскошный тайм с четырьмя голами. «Самураи» спаслись в концовке.

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