UFC в Белом доме: началась трансляция турнира

Началась трансляция турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США). Вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».
Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.
В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.