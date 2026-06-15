Начало турнира UFC в Белом доме перенесли в связи с непогодой

Начало турнира UFC Freedom 250 в Белом доме, который должен был стартовать в 03.00 по московскому времени 15 июня, перенесли на 04.00 мск, сообщает пресс-служба UFC.
Решение было принято в связи с погодными условиями.
В общей сложности запланировано семь поединков. В главном бою подерутся Илия Топурия и Джастин Гейджи. В со-главном поединке встретятся Алекс Перейра и Сирил Ган.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию шоу.
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
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