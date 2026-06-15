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Камада: «Тот факт, что Япония отыгралась и добилась ничьей с Нидерландами, показывает характер этой команды»

Полузащитник сборной Японии Даити Камада прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира.

Полузащитник сборной Японии Даити Камада прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира.

"Мы говорили перед матчем, что нам нужно взять хотя бы одно очко. Игра получилась тяжелой, но мы смогли показать то, что подготовили, и хорошо, что нам удалось уйти с ничьей. Против такой сильной команды, как Нидерланды, если ты уступаешь 0:1, легко может стать 0:2 или 0:3. Тот факт, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды.

На прошлом чемпионате мира у нас был неудачный второй матч против Коста-Рики, так что на этот раз мы хотим взять три очка и обеспечить себе выход из группы", — цитирует Камаду пресс-служба Международной федерации футбола.

21 июня Япония сыграет с Тунисом.

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