Камада: «Тот факт, что Япония отыгралась и добилась ничьей с Нидерландами, показывает характер этой команды»

"Мы говорили перед матчем, что нам нужно взять хотя бы одно очко. Игра получилась тяжелой, но мы смогли показать то, что подготовили, и хорошо, что нам удалось уйти с ничьей. Против такой сильной команды, как Нидерланды, если ты уступаешь 0:1, легко может стать 0:2 или 0:3. Тот факт, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды.