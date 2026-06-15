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Япония не проигрывает на чемпионатах мира три матча

Сборная Японии сыграла вничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Японии сыграла вничью с Нидерландами (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Япония не знает поражений в последних трех матчах чемпионата мира по футболу (без учета поражения в серии пенальти). По данным Opta, предыдущая самая длинная беспроигрышная серия команды была с 4 по 14 июня 2002 года. Нынешняя серия повторила этот рекорд.

На чемпионате мира-2022 Япония в ⅛ финала проиграла Хорватии (2:4 пен.), а в матче третьего тура групповой стадии нанесла поражение Испании (2:1).

Нидерланды и Япония выдали роскошный тайм с четырьмя голами. «Самураи» спаслись в концовке.

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