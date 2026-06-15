Ван Дейк: «Япония не создала много моментов, поэтому вдвойне обидно, что мы пропустили со стандартного положения»

"Думаю, мы хорошо защищались. В конце мы отошли слишком глубоко, но, очевидно, обстоятельства тоже сыграли свою роль. Они не создали много моментов, поэтому вдвойне обидно, что мы пропустили со стандартного положения. Но такова реальность: мы берем очко и теперь сосредоточимся на матче со Швецией.