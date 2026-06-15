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Ван Дейк: «Япония не создала много моментов, поэтому вдвойне обидно, что мы пропустили со стандартного положения»

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал ничью с Японией (2:2) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал ничью с Японией (2:2) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

"Думаю, мы хорошо защищались. В конце мы отошли слишком глубоко, но, очевидно, обстоятельства тоже сыграли свою роль. Они не создали много моментов, поэтому вдвойне обидно, что мы пропустили со стандартного положения. Но такова реальность: мы берем очко и теперь сосредоточимся на матче со Швецией.

Нам просто нужно продолжать. Это старт, и мы должны входить в турнир. Надеюсь, впереди у нас еще много игр. Из-за того, что мы пропустили в конце, ощущения не самые приятные, но мы движемся дальше", — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.

Нидерланды сыграют со Швецией 20 июня.

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