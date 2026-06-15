Сугавара о матче Япония — Нидерланды: «Никакой паники, никаких колебаний»

«Уступаем ли мы в счете, ведем ли в счете или только что сравняли — мы уже говорили заранее, что не будем менять то, что должны делать. Так что, думаю, нам удалось придерживаться этого: никакой паники, никаких колебаний. Теперь нам нужно держать оборону плотно и не пропускать. Что касается атаки, я бы хотел, чтобы у нас появлялось больше идей и изобретательности в нашей игре — так мы станем еще лучше», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.