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Швеция — Тунис: прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу

15 июня сборные Швеции и Туниса сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборные Швеции и Туниса сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 15 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио ББВА» в Гуадалупе (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Швеция — Тунис можно следить в матч-центре на нашем сайте.

15 июн 05:00 Швеция — Тунис _:_

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.