Никал нокаутировал Дакаса на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Американский боец Бо Никал победил соотечественника Кайла Даукауса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).
Бой в среднем весе завершился досрочной победой 30-летнего Никала в первом раунде. Он нокаутировал Даукауса серией ударов кулаками и локтями.
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
Никал в профессиональных ММА одержал девять побед при одном поражении. У его 33-летнего соперника 15 побед, пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
15 июн 03:30 ММА: UFC Никал — Даукаус.
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