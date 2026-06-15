Куман: «Я разочарован тем, что мы не выиграли Японию, но это потому, что мы дважды вели в счете»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Японией (2:2) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
"Нам нужно расти по ходу турнира. Нам нужно играть лучше. Конечно, мы предпочли бы выиграть первый матч и ожидали этого, потому что дважды выходили вперед. Этого не произошло, но это не значит, что мы теперь считаем, что наша игра была недостаточно хороша. Думаю, в матче было довольно много положительных моментов, так что путь только вверх.
В первом тайме Япония не могла оказывать на нас давление впереди, возможно, из-за уважения или страха перед нами, но после того, как она уступала в счете, она смогли это сделать.
После того как мы забили первый гол, наша защита начала испытывать трудности. Также была проблема с давлением на флангах. В эпизодах с обоими голами мы плохо защищались.
Я разочарован тем, что мы не выиграли, но это потому, что мы дважды вели в счете. Многие люди недооценивают Японию, но, в сотый раз говорю: если вы ее недооцениваете, это ваша проблема.
Вы думаете, что силу Японии преувеличили перед матчем? Давайте подождем до конца чемпионата мира, чтобы увидеть, кто прав", — цитирует тренера ESPN.
Во втором туре 20 июня Нидерланды сыграют со Швецией.
Куман уничтожает в сборной все голландское. В матче с Японией Нидерланды не были похожи на себя.
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