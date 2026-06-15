Куман: «Я разочарован тем, что мы не выиграли Японию, но это потому, что мы дважды вели в счете»

"Нам нужно расти по ходу турнира. Нам нужно играть лучше. Конечно, мы предпочли бы выиграть первый матч и ожидали этого, потому что дважды выходили вперед. Этого не произошло, но это не значит, что мы теперь считаем, что наша игра была недостаточно хороша. Думаю, в матче было довольно много положительных моментов, так что путь только вверх.