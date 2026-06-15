Топурия — Гейджи: где смотреть трансляцию боя, прямой эфир

Илия Топурия из Грузии и Джастин Гейджи из США встретятся в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в ночь на понедельник, 15 июня. Бой за титул чемпиона в легком весе будет проходить на территории Белого дома в Вашингтоне (США) и начнется около 7.00 по московскому времени.
В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформы UFC Fight Pass и «Кинопоиск», а также канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре ММА и в разделе UFC на нашем сайте.
29-летний Топурия одержал в профессиональных ММА 17 побед в 17 поединках. 37-летний Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.