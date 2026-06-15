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Диоманде: «На чемпионате мира мы играем за наши семьи, наших друзей, наших близких»

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы упорно боролись, добились успеха, и мы все очень рады. Всегда приятно представлять свою страну. Это тяжело и волнительно, потому что мы представляем почти 33 миллиона человек. Мы играем за наши семьи, наших друзей, наших близких, и в таком турнире мы все хотим выложиться на все сто. Мы хотим выиграть каждый матч. Мы хотим оставить свой след в истории, и это то, к чему мы все вместе стремимся», — цитирует 19-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.

Диоманде был признан лучшим игроком матча.

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