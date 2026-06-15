Диоманде: «На чемпионате мира мы играем за наши семьи, наших друзей, наших близких»

«Мы упорно боролись, добились успеха, и мы все очень рады. Всегда приятно представлять свою страну. Это тяжело и волнительно, потому что мы представляем почти 33 миллиона человек. Мы играем за наши семьи, наших друзей, наших близких, и в таком турнире мы все хотим выложиться на все сто. Мы хотим выиграть каждый матч. Мы хотим оставить свой след в истории, и это то, к чему мы все вместе стремимся», — цитирует 19-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.