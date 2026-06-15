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Хокит победил Льюиса нокаутом на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Американский боец Джош Хокит победил соотечественника Деррика Льюиса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Американский боец Джош Хокит победил соотечественника Деррика Льюиса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.

Бой в тяжелом весе завершился нокаутом во втором раунде.

У 28-летнего Хокита шестая победа в профессиональных ММА без поражений. 41-летний Льюис потерпел 14-е поражение при 29 победах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

15 июн 04:30 ММА: UFC Хокит — Льюис.

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