Хокит победил Льюиса нокаутом на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Американский боец Джош Хокит победил соотечественника Деррика Льюиса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
Бой в тяжелом весе завершился нокаутом во втором раунде.
У 28-летнего Хокита шестая победа в профессиональных ММА без поражений. 41-летний Льюис потерпел 14-е поражение при 29 победах. Еще один бой был признан несостоявшимся.
15 июн 04:30 ММА: UFC Хокит — Льюис.
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