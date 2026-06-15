Шон О’Мэлли нокаутировал Захаби в поединке на турнире UFC в Белом доме

Американец Шон О’Мэлли победил канадца Айманна Захаби в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).
Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде — 31-летний О’Мэлли нокаутировал своего 38-летнего соперника.
Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.
О’Мэлли одержал вторую победу после двух поражений подряд от Мераба Двалишвили. Теперь у него в профессиональных ММА 20 побед, три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. У Захаби три поражения при 14 победах.
15 июн 05:00 ММА: UFC О’Мэлли — Захаби.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Мераба Двалишвили: карьера и личная жизнь бойца UFC
Среди легковесов UFC иногда бывает сложно выделить явного лидера дивизиона. За несколько лет пояс поменял четырёх владельцев. Действующим его обладателем с недавнего времени является грузинский боец Мераб Двалишвили. Расскажем о биографии спортсмена, который в солидном для бойца возрасте вошёл в элиту единоборств.Читать дальше