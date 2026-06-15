Валентина Родионенко: «Овечкин — яркая личность, но спортсменов такого масштаба в других видах у нас нет. Как бы мы ни хотели, футбол и хоккей — народные виды спорта»

Да, все знают Овечкина — он действительно яркая личность, но спортсменов такого масштаба в других видах у нас нет. Как бы мы ни хотели, футбол и хоккей — народные виды спорта. Люди следят и смотрят, поэтому многие бы назвали Овечкина лицом российского спорта, хотя у него нет таких официальных побед — чемпионатов мира (Овечкин трижды брал золото ЧМ со сборной России, но не побеждал на Олимпийских играх — Спортс«“). Но что поделать, его тем не менее считают звездой.