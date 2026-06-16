Клубный чемпионат мира. Команды Карлсена и Каруаны, Ниманна, Синдарова, Фируджи и Мурзина, Грищука, Артемьева сыграют в рапиде

С 17 по 19 июня пройдет турнир по рапиду, с 20 по 21 июня — по блицу.
Клубный чемпионат мира.
Гонконг.
Рапид.
Начало первого тура — 9:00 по московскому времени (17 июня).
Составы команд.
WR Chess: Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Вадим Розенштейн (Германия), Гомбожавын Занданшатар (Монголия).
Hexamind Chess Team: Алиреза Фируджа (Франция), Левон Аронян (США), Аниш Гири (Нидерланды), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Володар Мурзин (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Дивья Дешмукх (Индия), Мурат Омаров (Казахстан), Платон Панарин (Россия).
Узбекистан: Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Афруза Хамдамова, Мухиддин Мадаминов, Умида Омонова, Акжол Рахматуллаев (все — Узбекистан).
Dragon Chilling: Дин Лижэнь (Китай), Вэй И (Китай), Юй Янъи (Китай), Лу Шанлэй (Китай), Бай Цзиньши (Китай), Лэй Тинцзе (Китай), Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Ван Цзыхао (Китай), Се Сяоян (Китай).
Kazchess: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия), Ван Хао (Китай), Казыбек Ногербек (Казахстан), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Алдияр Ансат (Казахстан), Меруерт Камалиденова (Казахстан), Кумар Тюлюпов (Казахстан).
Endgame.AI: Ханс Ниманн (США), Леньер Домингес (США), Алексей Сарана (Сербия), Денис Лазавик (Беларусь), Амин Табатабаи (Иран), Чжу Цзиньэр (Китай), Нгуен Ань Зунг (Вьетнам).
Team MGD1: Арджун Эригайси (Индия), Нихал Сарин (Индия), Пранав Венкатеш (Индия), Леон Люк Мендонка (Индия), Харика Дронавалли (Индия), Абхиманью Пураник (Индия), Сринат Нараянан (Индия), Арьян Абхиджит Шах (Индия).
Mr Birdie and friends: Владислав Артемьев (Россия), Самуэль Севян (США), Ле Куан Льем (Вьетнам), Эвондер Лян (США), Карисса Йип (США), Нин Юньлун (Китай).
Chess United: Вишванатан Ананд (Индия), Хосе «Жоспем» Мартинес (Мексика), Йорден ван Форест (Нидерланды), Фаустино Оро (Аргентина), Хампи Конеру (Индия), Роман Шогджиев (Россия), Марта Фьерро Бакеро (Эквадор), Тунде Онакойя (Нигерия), Тургай Сечкин Серпиль (Турция).
Barys: Дмитрий Андрейкин (Россия), Петр Свидлер (Россия), Денис Махнев (Казахстан), Рамазан Жалмаханов (Казахстан), Ксения Балабаева (Казахстан), Даниял Сапенов (Казахстан), Ергали Сулеймен (Казахстан), Алуа Нурман (Казахстан), Айлин Заркым (Казахстан).
Global Ramblers: Алексей Широв (Испания), Александр Мотылев (Румыния), Максим Чигаев (Испания), Глеб Дудин (Венгрия), Александр Шабалов (США), Ольга Баделько (Австрия), Константин Месропов (Россия), Анна Затонских (США), Баграт Вердиян (Чехия).
Chessgurukul: Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Аравинд Читамбарам (Индия), Башкаран Адхибан (Индия), Рамешбабу Вайшали (Индия), Пранеш Муниретинам (Индия), Ракшитта Рави (Индия), Вишрут Б. (Индия), Варша Рамеш (Индия).
ПРИМЕЧАНИЕ: в чемпионате мира участвуют 48 команд. Рапид-турнир пройдет в 12 раундов по швейцарской системе, а блиц — в 11 раундов с дальнейшим плей-офф. Контроль времени — 15+10 в рапиде и 3+2 в блице.
Составы всех команд — на сайте турнира.