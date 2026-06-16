Клубный чемпионат мира. Команды Карлсена и Каруаны, Ниманна, Синдарова, Фируджи и Мурзина, Грищука, Артемьева сыграют в рапиде

ПРИМЕЧАНИЕ: в чемпионате мира участвуют 48 команд. Рапид-турнир пройдет в 12 раундов по швейцарской системе, а блиц — в 11 раундов с дальнейшим плей-офф. Контроль времени — 15+10 в рапиде и 3+2 в блице.