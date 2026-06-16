Альпинист Набиев о восхождении на Эверест: «Главной целью было подняться и спуститься. Многие люди ставят в приоритет вершину, а не свою жизнь, поэтому погибают»

— У меня ни на одной горе не было мыслей развернуться и завершить экспедицию. Я же прекрасно понимаю, сколько всего за моей спиной и через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. Поэтому тяжело отказаться от своего восхождения. Я знал, что могу погибнуть на Эвересте и никогда не вернуться домой. Но надо уметь контролировать свои эмоции и мысли, которые поступают в твою голову на разных стадиях восхождения.