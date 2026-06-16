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Источник: у Топурии диагностировали перелом глазницы после боя с Гейджи на турнире UFC в Белом доме

Перелом глазницы обнаружили у испанского бойца Илии Топурии в ходе компьютерной томографии после боя с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме, сообщил журналист Marca Ирати Прат.

Перелом глазницы обнаружили у испанского бойца Илии Топурии в ходе компьютерной томографии после боя с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме, сообщил журналист Marca Ирати Прат.

«По последним данным, которые мне передали, после того как Илия провел ночь в больнице в Вашингтоне, ожидая окончательных результатов компьютерной томографии, у него действительно обнаружили небольшой перелом орбитальной кости. Однако операция абсолютно не требуется. Только отдых и восстановление. Вот что мне сообщили», — написал журналист в соцсети.

Топурии 29 лет. На турнире UFC Freedom 250 он проиграл Гейджи в бою за пояс в легком весе. Поединок завершился после четырех раундов — угол Топурии отказался продолжать его ввиду большого количества гематом на лице спортсмена.

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